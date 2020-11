Scor de neprezentare in lupta cu Covid: "Suntem in minutul 55 si conducem cu 3-0". Detalii despre vaccinul Pfizer

Roberto Burioni este italianul care a oferit informatii suplimentare legate de anuntul companiei farmaceutice Pfizer, cea care ar fi depasit deja cele mai importante etape inainte de lansarea pe piata a unui ser protector."Vaccinul are o eficienta de 90 la suta. In curand va veni si confirmarea definitiva. Pfizer se afla in faza a 3-a, au luat 44.000 de oameni, i-au impartit in doua grupuri (fara ca participantii sa stie din ce grup fac parte), iar jumatate au fost vaccinati si jumatate nu. Dupa mai mult de doua saptamani, cercetatorii au numarat cazurile de Covid aparute. Se pare ca sunt 94, iar aproape toti din randul celor nevaccinati. Pentru a finaliza studiul, e necesar sa se ajunga la 156 de infectati", a declarat Burioni.De asemenea, pentru a da forta afirmatiilor sale, italianul a utilizat o comparatie fotbalistica: "Suntem in repriza a doua, in minutul 55 si conducem cu 3-0".