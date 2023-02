Scriitorul ceh Milan Kundera a facut politie politica

Scriitorul Milan Kundera, autorul bestsellerului "Insuportabila usuratate a fiintei", a facut in 1950 un denunt la politia politica cehoslovaca.

Acest lucru i-a adus o condamnare de 22 de ani de inchisoare, scrie revista Respeckt in editia sa de luni, citata de AFP.

"Astazi, in jurul orei 16.00, un student, Milan Kundera, nascut in 1 aprilie 1929 la Brno (...) s-a prezentat la acest departament pentru a raporta ca o studenta urma sa se intalneasca in cursul serii cu un anume Miroslav Dvoracek.

Acesta a dezertat aparent din seviciul militar si s-a dus in primavara anului trecut in Germania, unde intrase ilegal", arata raportul politiei cu numarul 624/1950, obtinut din arhivele Ministerului de Interne.

Arestat la locul intalnirii, dupa acest denunt, Dvoracek a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare. Initial, acuzarea ceruse in cazul sau pedeapsa cu moartea.

A fost eliberat dupa 14 ani, in 1963, cand Kundera tocmai publicase "Ridicole iubiri", roman care a insemnat primul sau pas spre celebritate.

In varsta de 21 de ani la momentul denuntului, Milan Kundera nu il cunostea personal pe Dvoracek, dar auzise despre intalnirea ce urma sa aiba loc printr-o a treia persoana, potrivit anchetei efectuata de Adam Hradilek, autorul articolului.

Acesta din urma, colaborator al Institutului pentru studierea regimurilor totalitare unde se ocupa de gestionarea arhivelor comuniste, a dat din intamplare peste numele lui Kundera.

El stia despre arestarea lui Dvoracek de la studenta care trebuia sa se intalneasca cu acesta si care traia cu sentimentul vinovatiei de la arestarea prietenului ei, potrivit Respekt.

