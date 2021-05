Gest impresionant al presedintelui Cehiei, la 22 de ani de la bombardamentele NATO asupra Serbiei: "As dori sa cer scuze natiunii sarbe"

Loviturile aeriene au durat trei luni

Gestul a fost facut intr-o intalnire la Praga cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, adaugand ca acest sprijin a fost o trauma de care vrea sa se elibereze prin prezentarea de scuze publice.In 1999, pe cand era prim-ministru al Republicii Cehe , Milos Zeman a sustinut loviturile aeriene aliate contra Serbiei. Bombardamentele NATO au inceput la scurt timp dupa ce Republica Ceha a devenit, in martie 1999, membra a Aliantei Nord-Atlantice.Loviturile aeriene intreprinse de NATO, care au durat trei luni, au avut ca scop sa il forteze pe Slobodan Milosevic, fostul lider de la Belgrad, sa renunte la reprimarea violenta a separatistilor albanezi din Kosovo , provincia care si-a proclamat independenta in februarie 2008.Ca urmare a bombardamentelor din 1999 contra Serbiei, tarile occidentale, in special SUA, se bucura de o popularitate absoluta in Kosovo. O statuie a fostului presedinte american Bill Clinton a fost construita in capitala kosovara Pristina, iar un bulevard ii poarta numele.