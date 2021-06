Mii de nationalisti de extrema-dreapta din Israel au marsaluit in estul Ierusalimului, reamplificand tensiunile cu palestinienii

Luna trecuta, confruntarile israeliano-palestiniene din Ierusalimul contestat au contribuit la declansarea a 11 zile de lupte transfrontaliere intre Israel si grupul militant Hamas, care guverneaza Gaza Marti, politia israeliana, echipata cu echipamente de protectie si calare, a inconjurat zonele care duc la Poarta Damascului a Orasului Vechi, eliberand zona pentru palestinieni inainte de sosirea demonstrantilor.Dansand si cantand "poporul Israelului traieste", multimea de evrei in mare parte religiosi, multi purtand steaguri israeliene albastre si albe, au umplut piata din fata portii, de obicei un loc popular de adunare sociala pentru palestinieni."Uita-te bine la steagul nostru. Traieste si sufera", a strigat un demonstrant, cu un megafon intr-o mana si un trabuc in cealalta, negustorilor palestinieni aflati de cealalta parte a cordunului politiei ridicat pe o strada a Ierusalimului de Est.Israelul, care a ocupat Ierusalimul de Est intr-un razboi din 1967 si ulterior l-a anexat printr-o miscare care nu a castigat recunoasterea internationala, considera intregul oras ca fiind capitala sa.Palestinienii vor ca Ierusalimul de Est sa fie capitala unui viitor stat care ar include Cisiordania si Gaza.Asezat pe o banca in afara cordonului politiei, Khalil Mitwani, un palestinian in varsta de 50 de ani, a spus despre demonstranti: "Provoaca o mare problema in Ierusalim. Toti oamenii de aici isi doresc pacea - de ce fac probleme aici?"Hamas a avertizat cu privire la reinnoirea ostilitatilor prin aceasta demonstratie, care a pus la incercare puterea administratiei noului prim-ministru Naftali Bennett , care include partide de dreapta, de centru, de stanga si arabe, si a determinat Israelulul sa consolideze desfasurarea sistemului antiracheta Iron Dome.Dar, pe masura ce demonstrantii au inceput sa se disperseze dupa caderea noptii la Ierusalim, nu a existat niciun semn de racheta din Gaza.Cu cateva ore inainte de inceperea evenimentului, insa, palestinienii din Gaza au lansat baloane incendiare despre care pompierii israeliani a declarat ca au provocat cel putin 20 de incendii in campurile comunitatilor israeliene din apropierea frontierei cu enclava.Astfel de incidente se oprisera odata cu incetarea focului care a pus capat ostilitatilor de luna trecuta, in care militantii din Gaza au declansat atacuri cu rachete in Israel, in timp ce Israelul a efectuat atacuri aeriene in enclava dens populata.