Se intampla in Turcia: O televiziune a opozitiei, constransa sa inchida la doar 26 de zile de la lansare

Olay TV, care apartine majoritar omului de afaceri Cavit Caglar, fost ministru, a inceput sa emita pe 30 noiembrie si a fost nevoit sa-si suspende programele vineri. Aceasta inchidere a fost anuntata in direct la postul de televiziune.Caglar a declarat ca a luat decizia de a-si retrage investitia pentru ca linia editoriala a postului era prea apropiata de opozitia prokurda, insa redactorul-sef al postului il acuza ca pur si simplu a cedat presiunii guvernului.Directorul executiv al postului, Suleyman Sarilar, a explicat ca acesta a cautat sa mentina echilibrul intre toate componentele societatii turce, foarte polarizata. "Insa noi am vazut ca nu mai putem continua acest gen de difuzare (...). Cavit (Caglar) a spus ca este supus unei presiuni intense din partea guvernului si ca el nu mai poate continua", a declarat Sarilar. Postul a incetat sa emita dupa acest anunt.Turcia este frecvent criticata pentru subminarea libertatii presei si este clasata de Reporteri fara Frontiere pe locul 154 din cele 180 ale clasamentului cu privire la situatia jurnalistilor si plasarea lor in detentie.Marea majoritate a principalelor mass-media din Turcia apartin unor apropiati sau aliati ai presedintelui Recep Tayyip Erdogan.CITESTE SI: