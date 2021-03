Sustinatorii lui Navalnii pregatesc o manifestatie de o jumatate de milion de oameni in primavara

Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, ispaseste in prezent o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, la care a fost condamnat luna trecuta, intr-un dosar de detunare de fonduri din 2014, acuzatii pe care le respinge.Opozantul a fost arestat in ianuarie, la intoarcerea sa din Germania, unde a fost ingrijit timp de cinci luni in urma unei presupuse otraviri cu un agent neurotoxic militar de tip noviciok in Rusia , in august.In pofida unor restrictii impuse impotriva covid-19, apropiati ai opozantului au organizat in iarna manifestatii prin care au cerut eliberarea sa.Considerate ilegale si dipsersate de catre autoritati, la aceste manifestatii au fost arestate mii de persoane. Opozantii Kremlinului si-au suspendat contestarea.Sustinatori ai lui Navalnii au lansat marti o campanie pe un site dedicat - "Free Navalny " - si au anuntat ca urmeaza sa precizeze o data a unei manifestatii la nivel national dupa ce se inscriu ca participanti o jumatate de milion de oameni."O manifestatie la care sa participe 500.000 de persoane va fi cea mai importanta din istoria Rusiei moderne", declara Ivan Jdanov, conducatorul Fundatiei luptei impotriva coruptiei (RBK) a lui Navalnii.Peste 60.000 de persoane s-au inscris in doar cateva ore pe site-ul "Free Navalny".Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti, 23 martie, ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei.