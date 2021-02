Se redeschid scolile si gradinitele, in Slovacia. In ce conditii incep elevii cursurile

In prima etapa, doar elevii din primele patru clase si din clasele terminale ale unor tipuri de scoli vor putea reveni in clase luni.Elevii mai mici vor trebui sa arate ca parintii lor au fost testati negativ pentru coronavirus in decursul saptamanii de dinainte de a putea intra din nou in cladirile scolilor, in timp ce elevii mai mari vor trebui sa prezinte propriile lor teste pentru noul tip de coronavirus.Majoritatea elevilor cu varste de 10 ani sau mai mult, dintre care multi nu au mai venit la scoala din octombrie, vor continua deocamdata scoala de acasa.Toate scolile si gradinitele au fost inchise in Slovacia de la mijlocul lui decembrie.Pana acum Slovacia a inregistrat aproape 255.000 de contaminari si 4.889 de decese cauzate de COVID-19.Si in Romania se redeschid scolile incepand de saptamana viitoare . Ministerul Educatiei a decis ca luni, 8 februarie, majoritatea copiilor se va intoarce in banci.Ordinul comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii va prevedea, printre altele, ca elevii si profesorii vor purta masca de protectie permanent."Din perspectiva procesului educational, ne gandim la varianta in care, daca apar doua cazuri intr-o clasa, sa fie suspendata activitatea la acea clasa. Daca apare un singur caz, sa nu fie suspendata, dar sa se faca testarea. La cel putin doua cazuri, se suspenda activitatea in clasa respectiva. Nu in toata scoala, ci doar in clasa", a spus Cimpeanu.