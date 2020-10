Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg: Alianta se confrunta cu o dilema in Afganistan

Stoltenberg a afirmat ca a ramane in Afganistan risca sa continue o misiune care a durat aproape doua decenii, iar lupta impotriva talibanilor va deveni mai intensa. "Aceasta este o dilema cu care ne vom confrunta ca alianta", a afirmat secretarul general al organizatiei.Ministrii s-au intalnit pentru a discuta despre viitorul Aliantei in Afganistan, in contextul in care negocierile de pace intra-afgane continua, iar SUA intentioneaza sa se retraga.Ingrijorare a starnit si declaratia presedintelui american Donald Trump , care a spus ca doreste sa-si retraga trupele din Afganistan pana la Craciun.In conformitate cu actualul acord, SUA ar urma sa se retraga dupa ce talibanii se vor fi angajat sa respecte incetarea focului si sa respecte acordurile incheiate in cadrul negocierilor de pace actuale, ceea ce ar insemna ca o retragere completa nu ar avea loc inainte de sfarsitul lunii aprilie 2021.De asemenea, este de asteptat ca SUA sa incheie un acord cu talibanii.Ministrii apararii au criticat intentia Washingtonului de a-si retrage trupele mai devreme, temandu-se ca daca acest lucru se va intampla prea repede, progresul in materie de democratie si drepturile omului ar putea fi reversibil.Fara SUA, partenerii NATO nu ar putea sa continue misiunea in Afganistan.Vineri, Jens Stoltenberg a cerut din nou talibanilor sa reduca ceea ce el a descris ca fiind un "nivel inacceptabil de violenta" si sa pregateasca terenul pentru incetarea focului.