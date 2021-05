Seful agentiei spatiale ruse acuza Romania de "piraterie aeriana", dupa ce Belarusul a deturnat un avion de linie

Ca o reactie la acuzele Occidentului impotriva Belarusului care a folosit un MiG-29 pentru a forta o aeronava de linie sa aterizeze la Minsk, Dimitri Rogozin a luat apararea regimului Lukasenko, aratand cu degetul catre tara noastra si Polonia, scrie defenseromania.ro . "Polonia si Romania sunt implicate in pirateria aeriana de mult timp", spune Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, pe canalul sau de Telegram, citat de Vzglyad Gazeta Citeste si: Marturii ale pasagerilor din avionul deturnat la Minsk: "A scos bagaje si a incercat sa imparta lucruri" Seful Roscosmos a facut referire la incidentul din 2017, cand unei curse regulata S7-157 a companiei S7 pe ruta Moscova -Chisinau i-a fost interzis accesul in spatiul aerian al Romaniei de catre serviciul de gestionare a traficului aerian. La bordul aeronavei se afla o "persoana de pe lista cu sanctiuni" a UE. Era chiar Dimitri Rogozin, cel care atunci era vicepremier al Federatiei Ruse si care avea interdictie de calatorie in Uniunea Europeana.Duminica, 24 mai, zborul Ryanair 4978 isi incepuse deja coborarea spre capitala lituaniana cand pilotul a anuntat, fara alte explicatii, ca avionul se va indrepta brusc spre Minsk, capitala statului vecin, Belarus, transmite Reuters.Un singur pasager aflat la bordul Boeingului 737 a reactionat imediat ridicandu-se pentru a scoate din spatiul de depozitare de deasupra un laptop din bagajul de mana pe care l-a dat, impreuna cu un telefon mobil, insotitoarei sale.Jurnalistul disident belarus Roman Protasevici, cautat in propria tara pentru rolul jucat in difuzarea uriaselor proteste ale opozitiei desfasurate la Minsk anul trecut, nu a avut prea mult timp la dispozitie. Minsk se afla la mai putin de 200 de kilometri de Vilnius, de aceea deturnarea avionului a durat cateva minute.