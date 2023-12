Seful diplomatiei italiene vine la Bucuresti

Vicepresedintele Consiliului italian de Ministri Massimo D'Alema, ministru al Afacerilor Externe, va efectua, miercuri, o vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului diplomatiei romane, Adrian Cioroianu, informeaza un comunicat de presa al MAE.

Vizita oficialului italian se inscrie in agenda contactelor politice la nivel inalt si ministerial care au loc frecvent intre Romania si Italia in ultimii ani, fiind ocazionata de semnarea de catre cei doi ministri de externe a unei declaratii comune actualizata asupra parteneriatului strategic romano-italian, lansat in aprilie 1997, anul trecut fiind marcat un deceniu.

De asemenea, agenda de discutii dintre cei doi ministri de externe este axata pe problematica relatiilor bilaterale, inclusiv dimensiunea sociala reprezentata de comunitatea romaneasca din Italia si cea italiana de afaceri din Romania, precizeaza MAE.

Ministrii Cioroianu si D'Alema vor mai discuta despre intarirea conlucrarii romano-italiene in cadrul Uniunii Europene pe dosarele de interes reciproc, mai ales evolutiile din Balcanii de Vest, Kosovo si vecinatatea estica, chestiuni ce tin de situatia din regiune si cea internationala, precum si despre modalitatile de intensificare in continuare a dialogului politic bilateral la nivel inalt, parlamentar si ministerial.

Programul vizitei ministrului D'Alema include si primirea sa de catre premierul Calin Popescu-Tariceanu.

Vizita sefului diplomatiei italiene la Bucuresti fusese programata pentru data de 26 noiembrie 2007, fiind amanata de comun acord in conditiile in care agenda oficialului italian a fost modificata de participarea in acea perioada la conferinta pe tema Orientului Mijlociu convocata la Annapolis de presedintele SUA, George W. Bush.