Seful Mafiei din Moscova a fost asasinat intr-un restaurant din Antalya. "Strumfii" ar fi comandat crima

Nadir Salifov, in varsta de 47 de ani, liderul mafiei din Azerbaidjan, este cunoscut sub numele de "Lotu Quli" ("Inima" - n.r.), a fost impuscat in cap chiar de persoana cu care lua masa in restaurant.Salifov era recunoscut ca fiind unul dintre cei mai bogati mafioti din Rusia , avand antecedente criminale inca din 1995, cand la varsta de 22 de ani a ajuns intr-o inchisoare din Baku, Azerbaidjan. El a fost acuzat de uciderea a doi rivali din gruparea sa criminala, fiind condamnat initial la moarte, pedeapsa fiind comutata in 15 ani de inchisoare.Barbatul de 47 de ani a fost eliberat abia in 2017, dupa ce, in timp ce era incarcerat, i s-a mai adaugat o pedeapsa de 15 ani de inchisoare. Insa, asta nu l-a impiedicat sa devina unul dintre cei mai temuti lideri ai mafiei, avand operatiuni in principal in capitala Rusiei, Moscova Barbatul care l-a ucis pe Salifov a reusit sa fuga de la locul crimei, insa a fost prins ulterior la un control pe autostrada Antalya-Denizli, scrie sursa citata.Dupa eliberare, in 2018, Salifov a fost arestat in Turcia , sub acuzatia de complicitate la crima, dupa ce pe numele lui exista un mandat de arestare, emis in 2016, pentru uciderea unui alt lider al mafiei, Rovshan Caniyev.In 2017, 10 membri ai unei grupari mafiote din Turcia au fost arestati de politie in timpul unei intalniri cu fratele lui Caniyev in timpul careia s-ar fi pus la cale asasinarea lui Salifov. Se crede ca gruparea cunoscuta sub numele de Strumfii ar fi oferit recompense pentru asasinarea lui Salifov.Salifov a fost ulterior eliberat de politie si predat autoritatilor, in vederea deportarii in Azerbaijan. Liderul mafiei azere a reusit sa fuga, ascunzandu-se o perioada in Orientul Mijlociu, dupa care a revenit pe teritoriul Turciei cu un pasaport fals.In februarie 2020, politia din Turcia a arestat 17 membri ai mafiei din Rusia care ar fi incercat sa-l asasineze pe Salifov.