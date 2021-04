Cutremur cu magnitudinea de 5,9, in Iran. Mai multe persoane au fost ranite

Seismul cu magnitudinea 5,9 (5,8 potrivit Institutului american de geofizica, USGS) s-a produs la o adancime de 10 kilometri la ora 11:11 locala (06:41 GMT), la 27 de kilometri nord-est de orasul port Ganaveh in provincia Bushehr, a anuntat Agentia seismologica iraniana.Potrivit agentiei de stiri oficiale Irna, cinci persoane au fost ranite, in timp ce in regiune au fost inregistrate intreruperi de electricitate si ale retelelor fixe si de Internet. Au fost semnalate ziduri de case prabusite, ferestre sparte in urma seismului si au fost observate caderi de pietre in munti, potrivit aceleiasi surse.Jahanguir Dehghani, directorul general al celulei de criza din provincia Bouchehr, a precizat ca "daunele minore produse la infrastructurile de apa, electricitate, telecomunicatii si gaze din orasul Ganaveh au fost remediate" duminica dupa-amiaza.Cutremurul a avut loc la circa 100 de kilometri de centrala nucleara de la Bushehr, insa in complex nu au fost inregistrate pagube, potrivit Irna."Toate instalatiile, echipamentele si cladirile centralei nucleare de la Bushehr sunt in stare perfecta si activitatile sale nu au fost intrerupte" de cutremur, a declarat Departamentul de relatii publice al centralei intr-un comunicat.Centrala de la Bushehr, care produce 1.000 de megawati, a fost construita de Rusia si deschisa oficial in septembrie 2011, dupa mai multi ani de intarzieri.Situat la confluenta mai multor placi tectonice si traversat de mai multe falii, Iranul se afla intr-o zona cu o activitate seismica intensa. In ultimul cutremur major, cu magnitudinea 7,3, produs in noiembrie 2017 in provincia Kermanshah (vest) au murit 620 de oameni