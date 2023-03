Senatul Belgiei a aprobat Tratatul de la Lisabona

Senatul Belgiei a aprobat, joi, Tratatul de la Lisabona, ceea ce deschide calea ratificarii pana la vara, a textului care inlocuieste Constitutia europeana, relateaza AFP.

Senatorii au aprobat textul cu 48 de voturi pentru si opt impotriva (reprezentantii partidului de extrema dreapta Vlaams Beland si ai Frontului National fiind cei care s-au opus Tratatului). Senatorul Partidului Populist Liste Dedecker s-a abtinut.

Camera Deputatilor va aproba textul in 15 zile, care mai trebuie sa treaca si de cele cinci adunari regionale si comunitare din Belgia, inainte ca Tratatul sa fie oficial ratificat de Belgia. Procesul nu ar trebui sa intampine dificultati, in conditiile in care asupra politicii europene exista un consens amplu in aceasta tara.

Procesul ar urma sa se incheie la inceputul vacantei parlamentare, la jumatatea lunii iulie, pentru a se evita ca Belgia sa fie printre ultimele state, care ratifica documentul. La tribuna Parlamentului, mai multi senatori si-au exprimat regretul ca Trataul de la Lisabona este mai putin ambitios in comparatie cu fosta Constitutie europeana, respinsa de francezi si olandezi in 2005.

Pana acum cinci state - Franta, Ungaria, Slovenia, Romania si Malta - au ratificat Tratatul de la Lisabona pe cale parlamentara si alte zece tari au demarat procedurile preliminare. Un singur stat, Irlanda, va organiza, sa cum prevede legislatia acestei tarii, un referendum pe tema Tratatului.

