Serbia nu se asteapta ca Romania sa se razgandeasca in privinta Kosovo

Ministrul sarb de externe, Vuk Jeremici, a spus miercuri seara ca se asteapta ca Bucurestiul sa-si mentina pozitia in privinta nerecunoasterii independentei Kosovo. El a fost insa retinut in a comenta participarea Romaniei la misiunea EULEX, cu care Belgradul nu are de gand sa coopereze, informeaza AFP.

Potrivit lui Vuk Jeremici, Romania a respectat dreptul international prin faptul ca nu a recunoscut independenta autoproclamata a Kosovo. In acelasi timp, el a explicat ca decizia "nefericita" a Uniunii Europene de a trimite misiunea EULEX in Kosovo nu este intemeiata juridic, intrucat nu are aprobarea Consiliului de Securitate al ONU si s-a bazat pe o interpretare selectiva a Rezolutiei 1244.

"Romania a fost principalul sustinator al Belgradului, pana acum, si apreciem foarte mult pozitia Romaniei, care este in acord cu dreptul international si in acord cu modul in care Serbia vede cooperarea pasnica intre state", a afirmat seful diplomatiei sarbe, miercuri seara, la Sofia, in cadrul unei intalniri cu presa romana.

Intrebat cum priveste Serbia faptul ca Romania va participa la misiunea EULEX in Kosovo, Jeremici a fost retinut, intrucat Serbia considera aceasta misiune in afara dreptului international.

"Cand vine vorba de misiunea UE in Kosovo, noi nu credem ca aceasta este in acord cu dreptul international. Opinia noastra este ca singurul organism care poate decide in aceasta privinta este Consiliul de Securitate al ONU si acest lucru nu s-a intamplat. A fost o decizie nefericita a UE, care s-a bazat pe 1244", a declarat Vuk Jeremici.

In acest context, ministrul de externe a explicat: "Rezolutia 1244 prevede si integritatea teritoriala a Serbiei, Kosovo fiind parte integranta a Serbiei, deci nu poti sa alegi numai ceea ce iti place din cadrul unei legi. Fie decizi sa aplici legea, fie nu. Nu a fost o idee buna trimiterea acestei misiuni in Kosovo. Serbia nu va coopera cu aceasta misiune", a subliniat Jeremic.

Vuk Jeremici a caracterizat ca fiind "hipernaiva" atitudinea unor state care declara ca vor sa ramana "prietenii" Serbiei, dar care recunosc in acelasi timp independenta Kosovo. Seful diplomatiei sarbe a atras atentia ca, in cazul in care tarile din regiune vor recunoaste Kosovo, atunci este pusa in pericol securitatea Balcanilor.

