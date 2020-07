Serbia si Muntenegru retrase oficial de pe lista tarilor sigure de Uniunea Europeana

Astfel, pe lista au ramas Algeria, Australia Coreea de Sud, Georgia Japonia , Maroc, Noua Zeelanda , Rwanda, Thailanda Tunisia si Uruguay.Prezenta Chinei pe aceasta lista ramane conditionata de o clauza de reciprocitate - calatoriile dinspre acest stat vor fi permise numai daca autoritatile chineze vor permite intrarea calatorilor din UE.Lista, elaborata cu dificultate in urma cu doua saptamani, se bazeaza ''in particular'' pe criterii epidemiologice si este supusa unei revizuiri la fiecare 15 zile. Excluderea Serbiei si a Muntenegrului de pe lista respectiva a fost propusa in urma cu cateva zile de presedintia germana a Consiliului UE.Calatoriile ''neesentiale'' spre Europa au fost interzise de la 17 martie, in vederea combaterii propagarii pandemiei de COVID-19. Recomandarea adoptata joi nu are caracter constrangator: tarile membre ale UE raman responsabile pentru calatorii pe care ii lasa sa intre pe teritoriul lor. Ele pot, in deplina transparenta, sa ridice doar gradual restrictiile de calatorie catre tarile listate.Totusi, UE a incercat sa se coordoneze, tinand cont de libera circulatie in interiorul spatiului Schengen.In ultimele zile, Serbia si Muntenegrul au inregistrat cresteri ingrijoratoare ale numarului cazurilor de COVID-19. Pe lista respectiva nu figureaza SUA, tara cea mai afectata de pandemie inregistrand 140.000 de decese, dar nici Brazilia (aproape 2 milioane de cazuri si peste 70.000 de morti), Rusia si India , tara unde epidemia a ''explodat'' de la inceputul acestei luni.