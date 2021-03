Serbia vaccineaza mii de cetateni din tarile vecine. De ce face asta

Sambata, un numar de 9600 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate unor cetateni straini doar in regiunea capitalei Belgrad, potrivit lui Nikola Nikodijevic, presedintele consiliului municipal. Alte 8500 de vaccinari erau programate pentru duminica, a mentionat acesta pe postul TV Vesti.Vecini ai sarbilor au mers sa se vaccineze si in orasele Novi Sad si Nis, conform presei locale. Media din Bosnia a evocat cozi lungi de masini la punctele de frontiera dintre Bosnia si Serbia, sambata dimineata.Multi bosniaci si nord-macedoneni si-au exprimat recunostinta fata de Serbia, in social media, in conditiile in care in aceste doua state mici state balcanice campania de vaccinare anticoronavirus este abia intr-un stadiu incipient.Guvernul sarb a incercat sa prezinte aceasta campanie de vaccinare ca masura destinata oamenilor de afaceri din regiune in vederea intaririi relatiilor comerciale, iar Camera de comert sarba a incheiat acorduri in acest scop cu organizatii partenere.Totusi, relatarile din media si de pe platformele de internet indica faptul ca, de exemplu, un cetatean bosniac se poate vaccina la un centru din Serbia doar prezentand pasaportul si fara programare.Nikodijevic a admis ca multi "oameni de afaceri" si-au adus cu ei rude, iar in final nimeni nu a fost refuzat.Serbia sta bine in ce priveste vaccinarea anti-COVID-19: pana duminica, 20% din populatie primise cel putin o doza, iar 13% si pe a doua.Serbia, cu o populatie de aproape 7 milioane de locuitori, foloseste masiv vaccinurile anticoronavirus produse in Rusia si China , pe langa cele occidentale.