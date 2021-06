Ministrul de Externe al Rusiei sustine ca Moscova nu are ambitii de superputere si nu sufera de mesianismul occidental

"Noi nu avem ambitii de superputere, indiferent daca cineva incearca sa se convinga pe sine si pe altii de contrariul. Nu suferim nici de fervoarea mesianica cu care colegii nostri occidentali incearca sa-si propage pe intreaga planeta valoroasa agenda democratica. Si noua ne este clar demult ca modelele de dezvoltare impuse din afara nu duc la nimic bun. Uitati-va la Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Libia, Yemen , la Afganistan ", a subliniat Lavrov. Lavrov a apreciat ca occidentalii, in primul rand SUA si UE, vor sa-si promoveze conceptiile ocolind organizatiile universale internationale, inclusiv ONU . "Insa noua ne e clar ca este mult mai greu sa-ti promovezi initiativele, sa ajungi la un acord in format universal, acolo unde nu exista doar 'membri ascultatori' ai clubului occidental, ci exista Rusia, China Brazilia , tarile africane", a spus el.Seful diplomatiei ruse a anuntat ca partea rusa intentioneaza sa discute despre problemele securitatii cibernetice in timpul summitului cu SUA ce va avea loc la Geneva. "Aici (in probleme de securitate cibernetica) Rusia are suficienta bunavointa. Inca din 2016, cand fosta administratie (a SUA) a lui Barack Obama a inceput sa ne acuze ca ne amestecam in alegerile lor, noi am propus de zeci de ori sa luam loc la masa negocierilor - una profesionista, bazata pe incredere - pentru a prezenta fapte concrete, ingrijorari care exista si de o parte, si de alta. (Am primit un) Refuz categoric. Acum, sper ca vom discuta despre aceasta si vom afla in ce masura administratia Biden este deschisa unei activitati cinstite in aceasta directie", a spus Lavrov.Nu in ultimul rand, ministrul de externe rus si-a exprimat speranta ca, in pregatirile pentru viitorul summit Rusia-SUA, partea americana "va analiza greselile din anii trecuti". "Cei care se ocupa de Federatia Rusa, sper ca vor analiza actiunile, interesele si pozitiile Rusiei, liniile noastre rosii la urma urmei, vor lucra asupra greselilor din anii trecuti si vor renunta la purtarea unui dialog exclusiv de pe pozitii de pretentii la hegemonie in treburile mondiale", a mai declarat Lavrov.Presedintele american Joe Biden se deplaseaza miercuri in Europa, unde va participa la summiturile anuale ale G7 si NATO si se va intalni la 16 iunie, la Geneva, cu Putin, intr-o perioada de puternice tensiuni intre cele doua puteri rivale.Washingtonul a sanctionat Moscova pentru o serie de motive: acuzatii de ingerinta in alegeri, piraterie informatica, spionaj, reprimarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, amenintarea militara la adresa Ucrainei, anexarea provinciei ucrainene Crimeea . Iar Rusia a raspuns prin numeroase contramasuri, iar de cateva saptamani cele doua puteri nu mai au ambasadori in cele doua capitale. In plus, Moscova acuza NATO ca si-a intensificat activitatea militara la frontierele ruse, prin desfasurarea de trupe si de exercitii militare.