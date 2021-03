VIDEO Sindicatul condus de medicul personal al lui Navalnii, desemnat "agent strain". Acum cei din organizatie ar fi intr-o situatie dificila

Anastasia Vasilyeva, an ally of Kremlin critic Alexei Navalny, played the piano while police raided her home in Moscow pic.twitter.com/PClmM2ehAA - Reuters (@Reuters) January 28, 2021

CEDO a dispus eliberarea imediata a lui Aleksei Navilnii, invocand riscuri la adresa vietii acestuia

Ministerul rus al Justitiei a anuntat aceasta masura miercuri, intr-un comunicat.Alianta Medicilor s-a facut cunoscuta prin criticarea masurilor adoptate de catre Primaria Moscova in lupta impotriva covid-19. Sindicatul acuza autoritatile muncipale de faptul ca au esuat sa protejeze medicii si de minimalizarea gravitatii epidemiei.Organizatia este condusa de catre Anastasia Vasilieva - medicul personal al lui Aleksei Navalnii -, care apare intr-o inregistrare video cantand la pian, in timp de politia ii perchezitiona apartamentul, puternic distribuita in ianuarie pe retele de socializare.Adoptata in 2012, legea cu privire la "agentii straini" obliga entitatile acuzate de faptul ca actioneaza in favoarea strainatatii la masuri administrative constrangatoare si la mentionarea acestui statut in toate publicatiile, riscand altfel amernzi usturatoare sau interdictii.Aceasta expresie are o conotatie foarte negativa in limba rusa, intrucat este asociata unui comportament nepatriotic.Alianta Medicilor, infiintata in 2018, a tras un semnal de alarma cu privire la penurii de echipamente si de protectie destinate medicilor din Rusia, la inceputul pandemiei covid-19, in primavara trecuta, si a acuzat autoritatile de faptul ca subestimeaza numarul angajatilor serviului medical care au murit.Ministerul Justitiei acuza Alianta Medicilor de faptul ca a primit o "finatare straina" si ca este implicata in activitati "politice".O purtatoare de cuvant a sindicatului, Aleksandra Zaharova, respinge aceste acuzatii.Organizatia nu beneficiaza de finantari din strainatate, subliniaza ea si da asigurari ca Alianta Medicilor isi va continua activitatea."Multi dintre medici se afla intr-o situatie dificila, iar noi intentionam sa-i ajutam in continuare", declara ea pentru AFP.Rusia a adoptat recent o inasprire a legislatiei cu privire la persoanele si organizatiile calificate drept "agenti straini".Potrivit acestor amendamente, o persoana sau un grup care primeste o sustinere materiala din strainatate sau de la alte organizatii considerate "agenti straini" poate fi desemnata, de asemenea cu aceasta eticheta - fara o hotarare a justitiei in acest sens. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a dispus miercuri, 17 februarie, eliberarea opozantului politic rus Aleksei Navalnii , evocand riscuri la adresa vietii acestuia, se arata intr-o hotarare a Curtii publicata pe site, relateaza AFP. Politicianul rus Alexei Navalnii a fost condamnat marti, 2 februarie , la trei ani de inchisoare cu executare, intr-un tribunal din Moscova. El a fost arestat pe 17 ianuarie, la aterizarea pe Aeroportul din Moscova si acuzat ca nu a respectat conditiile eliberarii conditionate.