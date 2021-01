Sir de cutremure in Granada, Spania. Premierul Sanchez a facut apel la calm

"Mai multe seisme au facut din nou Granada sa se zguduie in aceasta noapte. Inteleg ingrijorarea resimtita de mii de persoane. Este momentul sa ne pastram calmul si sa respectam recomandarile serviciilor de interventie si salvare", a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez intr-un mesaj publicat pe Twitter Mai multe imagini distribuite pe retelele de socializare arata localnici care si-au pus paltoane peste pijamale si au iesit in plina noapte pe strazi, in pofida actualei interdictii de circulatie nocturna, impusa din cauza pandemiei de coronavirus.Potrivit Institutului geografic national (IGN), trei seisme resimtite marti seara in orasul Granada si imprejurimile sale au avut magnitudini cuprinse intre 4 grade si 4,3 grade pe scara Richter. Sambata trecuta, un seism cu magnitudinea 4,4 a fost resimtit in Atarfe si Santa Fe, la o distanta de circa 10 kilometri de orasul Granada.De la inceputul lunii decembrie, aproape 300 de cutremure de pamant s-au produs in aceasta regiune, explica IGN, inclusiv 40 care au fost resimtite de populatia locala.Doar cateva pagube materiale minore au fost constatate dupa seismul de sambata, precum fisuri aparute la nivelul fatadelor si caderi ale unor obiecte (carti, vesela) in interiorul locuintelor aflate in proximitatea epicentrului acelui cutremur, a precizat IGN."Aceasta seismicitate este obisnuita in regiune, mai ales in interiorul zonei centrale ale Cordilierei Betice", afirma specialistii de la IGN, referindu-se la masivul muntos din sudul Spaniei, care detine cea mai importanta activitate seismica din Peninsula Iberica, din cauza "convergentei dintre placa africana si cea eurasiatica"."Seismele superficiale de joasa intensitate si pana la o magnitudine moderata" sunt numeroase in acea zona, dar alte fenomene de acest tip prezinta "ocazional o intensitate semnificativa", au explicat specialistii spanioli in seismologie.Citeste si: