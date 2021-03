Rusia si-a blocat din greseala propriile site-uri guvernamentale. Accidentul s-a produs in timp ce se incerca o incetinire a platformei Twitter

Autoritatea de reglementare in comunicatii, Roskomnadzor, a precizat ca a raspuns la presupusul esec al platformei de a elimina continut interzis. Aceasta a amenintat ca va bloca pe deplin Twitter daca compania nu il va sterge scrie The Guardian Masura a fost indreptata impotriva continutului video de pe Twitter, a afirmat autoritatea de reglementare, si ar fi trebuit sa afecteze toate dispozitivele mobile si jumatate din utilizatorii de dispozitive non-mobile. Serviciul de text al Twitter a functionat normal miercuri.Presedintele rus, Vladimir Putin , a fost infuriat de rolul jucat de retelele sociale in adunarea sprijinului pentru liderul opozitiei rusesti, Alexei Navalnii, care se afla in inchisoare. Navalnii a fost inchis in ianuarie , cand s-a intors la Moscova , dupa ce a fost otravit cu noviciok. Arestarea sa a declansat cel mai mare protest anti-guvernamental din ultimul deceniu, cu marsuri in aproape 150 de orase din Rusia. Putin s-a plans in mod repetat in discursurile recente despre platformele americane de tech iar anterior a catalogase internetul ca o "creatie a CIA ".In acelasi timp in care Twitter era afectat, cateva site-uri guvernamentale au cazut din senin miercuri, inclusiv kremlin.ru si pagina de internet a guvernului rus, government.ru. De asemenea, a fost afectata si Roskomnadzor, cenzorul internetului din Rusia, precum si ministerul economiei.