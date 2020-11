Situatia ramane dramatica in Italia. COVID a ucis peste 850 de oameni in doar 24 de ore

Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a fost de 23.232 (din 188.659 de teste), comparativ cu 22.930 luni (din 148.945 de teste).Italia, prima tara occidentala grav lovita de pandemie, a raportat pana acum 51.306 decese din 1,455 milioane de infectari cu SARS-CoV-2.Desi numarul de decese a fost cel mai ridicat din Europa in ultimele zile, rata de crestere a spitalizarilor si de internare la terapie intensiva a scazut.Marti, in spitale se aflau 34.577 de pacienti cu COVID-19, in scadere cu 120 fata de ziua anterioara, cand se inregistrase o crestere de 418 internari.La terapie intensiva sunt 3.816 pacienti, cu sase mai multi decat luni.In prima jumatate a lunii, numarul de internari crestea cu circa 1.000 pe zi, iar cel al pacientilor la terapie intensiva cu aproximativ 100 in 24 de ore.Regiunea nordica Lombardia, cu capitala financiara Milano, ramane cea mai afectata, marti raportand 4.886 de cazuri noi de contaminare.Regiunea centrala Lazio, din jurul Romei, cu o populatie mai redusa numeric, a inregistrat al doilea cel mai ridicat bilant al zilei, cu 2.509 de infectari.