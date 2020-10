Slovacia a impus purtarea mastilor in public. Guvernul anunta masuri de "franare de urgenta"

Premierul Igor Matovic a anuntat duminica o serie de masuri de "franare de urgenta", potrivit agentiei de stiri TASR, in conditiile in care Slovacia inregistreaza prima crestere majora a numarului de cazuri de contaminare.Incepand de joi, restaurantele vor avea voie doar sa livreze mancare, iar salile de sport, piscinele si saunele vor fi inchise.Magazinele alimentare si farmaciile vor fi obligate sa aloce o parte din program persoanelor in varsta.Evenimentele majore vor fi, de asemenea, interzise, iar cele sportive profesionale vor avea loc fara spectatori.Oficialii slovaci inca discuta despre posibilitatea interzicerii adunarilor publice de peste sase persoane.Slovacia, o tara cu o populatie de aproape 5.5 milioane de locuitori, care a trecut in vara printr-o forma relativ usoara a pandemiei, se confrunta in prezent cu o crestere a ratei de contaminare a populatiei cu noul coronavirus.De la declansarea epidemiei, Slovacia a raportat aproximativ 19.850 de infectari si 61 de decese provocate de COVID-19, conform AFP.