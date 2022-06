Slovacia a ratificat Tratatul de la Lisabona

Parlamentul slovac a ratificat joi Tratatul de la Lisabona, dupa mai multe saptamani de blocaj legat de un diferend de politica interna in ceea ce priveste noua lege a presei, relateaza AFP.

Textul a fost adoptat cu 103 voturi pentru si cinci impotriva, dupa care a fost salutat de aplauze, de imnul national slovac si de cel european.

Deputatii din partidul minoritatii ungare (SMK, opozitie) au decis in cele din urma sa sustina textul, ceea ce i-a permis coalitiei guvernamentale sa obtina majoritatea necesara.

Celelalte partide de opozitie au parasit sala pentru a protesta fata de adoptarea recenta a legii presei, care incalca libertatea mass media, din punctul lor de vedere.

Tratatul de la Lisabona, semnat in capitala portugheza in 13 decembrie 2007, de cele 27 de state membre UE, inlocuieste proiectul de Constitutie europeana, respins prin referendum in Franta si in Olanda, in anul 2005. El permite, in primul rand, reformarea institutiilor UE pentru a le adapta unei Europe cu aproape 30 de membri.

Slovacia a devenit astfel a noua tara din cele 27 din Uniunea Europeana care a ratificat Tratatul, dupa Franta, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Romania, Polonia, Austria si Malta.

Tratatul, care urmeaza sa intre in vigoare in 2009, urmareste facilitarea procesului de luare a deciziilor in blocul european dupa extinderea sa istorica spre centrul si estul Europei. Documentul trebuie ratificat de toti cei 27 de membri pana la sfarsitul anului.

Irlanda este singura tara UE care este obligata prin Constitutie sa organizeze un referendum pentru Tratatul european. Consultarea populara se va desfasura "in a doua saptamana a lunii iunie".

