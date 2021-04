Slovacia decide expulzarea a trei diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Republica Ceha

Seful guvernului de la Bratislava a explicat ca Slovacia a luat aceasta masura in semn de solidaritate cu Republica Ceha, care a declarat sambata ca va expulza 18 membri ai ambasadei Rusiei la Praga ca urmare a suspiciunii ca serviciile secrete ruse au fost implicate in explozia de la un depozit de munitii din 2014.La scurt timp dupa decizia Bratislavei, Rusia a ripostat anuntand ca va expulza, la randul sau, trei diplomati slovaci aflati la post la Moscova Cehia a acuzat sambata serviciile secrete ruse de orchestrarea unei explozii mortale pe teritoriul ceh in 2014, presupusii autori fiind identificati drept aceiasi cu cei suspectati de Londra in dosarul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal, in 2018.Premierul ceh Andrej Babis a declarat ca explozia de la Vrbetice (estul Republicii Cehe) in care doua persoane au murit a fost ''un atac terorist fara precedent pe teritoriul'' Cehiei.Citand un raport al serviciilor de informatii, guvernul ceh a afirmat sambata ca agenti ai GRU, directia de informatii militare rusa, au fost implicati in explozia de la un depozit de munitii la Vrbetice, in urma cu sase ani si jumatate. Aceasta deflagratie a cauzat moartea a doua persoane si a provocat pagube materiale importante.La randul sau, politia ceha a anuntat ca este in cautarea a doi barbati cu pasapoarte rusesti emise pe aceleasi nume cu ale suspectilor in dosarul tentativei de otravire cu Noviciok a agentului dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in Marea Britanie, in anul 2018.Deflagratia de la Vrbetice a avut loc in 2014, an in care Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea , decizie urmata de un conflict intre fortele armate ucrainene si rebelii din estul Ucrainei sustinuti de Moscova.