Slovenia a demarat o campanie de testare in masa a populatiei sale

Peste 100 de persoane se aflau marti in jurul pranzului in piata centrala Kongresni din capitala tarii, Ljubljana, in proximitatea unuia dintre numeroasele centre amenajate in cele 13 orase slovene implicate in aceasta campanie de testare in masa.Potrivit unui secretar de stat din cadrul Ministerului Sanatatii, Marija Magajne, programul are ca obiectiv "controlarea raspandirii virusului, reducerea numarului de persoane spitalizate si a numarului de decese".Rezultatele sunt comunicate pe telefoanele mobile intr-un interval de 15 minute, odata cu instructiuni clare pentru persoanele ale caror rezultate sunt pozitive, a precizat Marija Magajne.In cea de-a doua etapa a campaniei, astfel de teste vor fi propuse profesorilor, soldatilor si politistilor.Slovenia a fost mai degraba scutita de primul val al pandemiei de COVID-19, insa aceasta tara s-a confruntat cu rate de infectare ridicate pe parcursul ultimelor luni.Peste 107.000 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate oficial in aceasta tara, alaturi de peste 2.400 de decese asociate maladiei COVID-19.Si alte tari europene, precum Slovacia si Austria, au implementat politici de sanatate publica similare.CITESTE SI: