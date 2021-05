Sofer roman de TIR, ucis cu sabia in parcarea unei autostrazi din nordul Frantei. Niciun coleg nu a coborat sa-l ajute

Mihai Spataru se afla, duminica, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, alaturi de sotia sa. Tanarul i-a spus sotiei ca merge la toaleta si sa verifice incarcatura. Dupa ce a coborat si a ajuns in spatele camionului, Mihai a fost atacat cu sabia de un individ, conform Digi 24 Sotia sa a fost martora la tragedie, dar pana sa intervina, criminalul a fugit.Ilie Matei- "Omul soselelor", a povestit intr-o postare pe Facebook tragicul incident si, spune el, strigatele de ajutor ale femeii ar fi fost auzite de ceilalti soferi aflati in parcare, insa niciunul nu a coborat pentru a sari in ajutor.Autoritatile nu au in acest moment nici un fel de informatii privind criminalul sau motivul comiterii crimei.Soferii de TIR care circula prin Europa spun ca nu este exclus ca atacatorul sa fie un migrant sau mai multi pentru ca nu este primul indicent de acest fel.La sfarsitul saptamanii trecute, peste 100 de migranti au blocat soseaua de centura care duce spre portul Calais si au atacat cu pietre TIR-urile care se indreptau spre Anglia, incercand astfel sa-i oblige pe soferi sa-i urce in remorci. Un roman s-a aflat printre soferii prinsi in blocaj si a filmat scene teribile.