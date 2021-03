Solutia gasita de medicii britanici ca sa nu arunce dozele de vaccin neutilizate

Medicii implicati in programul de vaccinare anti-Covid din Marea Britanie se confrunta cu o dilema: sa arunce dozele de vaccin ramase sau sa le foloseasca pe angajati cheie, dar care nu intra in etapa de vaccinare, scrie HotNews , care citeaza The Guardian Daca la inceputul programului de vaccinare s-a gasit rapid solutia, iar medicii tineri au fost vaccinati in paralel cu rezidentii caminelor de batrani si angajatii acestora, atunci cand ramaneau doze de vaccin nefolosite, acum tot personalul medical a fost vaccinat.In aceste conditii, atunci cand mai cand nu sunt utilizate toate dozele, medicii vaccineaza ofiteri de politie, pompieri, soferi de taxi, profesori, angajatii supermarketurilor si familiile si prietenii acestora. Decizia lor e simplu de explicat. Daca nu ar folosi aceste doze, ele ar trebui aruncate, iar numerosi oameni ar continua sa fie expusi virusului pana cand vor fi vaccinati.Medicii prefera insa sa evitez expunerea, cu atat mai mult cu cat ei nu ar avea voie sa vaccineze persoane tinere si sanatoase inaintea celor cu probleme, dar nici sa arunce doze.Astfel, un nou cod al tacerii a aparut in jurul programului de vaccinare.Medicii prefera sa nu discute despre acest aspect, iar atunci cand sunt intrebati evita sa se expuna in presa si sa-si dezvaluie identitatea.