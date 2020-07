Sora dictatorului nord-coreean Kim Yo Jong nu vede interesul unui nou summit cu SUA, care ar servi unor "laudarosenii suparatoare" din partea "cuiva orgolios"

Sora dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, apreciaza ca nu vede interesul unui nou summit cu Statele Unite daca nu exista "o schimbare decisiva" din partea Washingtinului, relateaza AFP.Daca ar avea loc un summit, "este evident ca nu va servi decat unor laudarosenii suparatoare" din partea "cuiva orgolios", a declarat vineri pentru agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA Kim Yo Jong, care s-a impus drept una dintre cele mai puternice personalitati ale regimului stalinist izolat.Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump s-au intalnit prima oara in 2018, in Singapore , insa negcierile se afla intr-un punct mort dupa fiascoul celui de-al doilea summit, in februarie 2019, la Hanoi, in Vietnam.Acest esec a fost provocat de dezacordul asupra concesiilor pe care sa le faca Coreea de Nord in vederea obtinerii unei relaxari a sanctiunilor internationale dure care o apasa din cauza programelor sale nuclear si balistic interzise de ONU Trump a declarat saptamana aceasta ca daca el considera ca "ar putea fi util", s-ar intalni "cu siguranta" din nou cu Kim."Nu avem nevoie sa ne asezam la aceeasi masa cu Statele Unite in acest moment", i-a raspuns sora lui Kim Jong Un."Denuclearizarea", a adaugat ea, "nu este posibila in acest stadiu" si se poate face doar prin "masuri importante si simultane" de o parte si de alta.Precizand ca vorbeste in nume personal, ea a subliniat ca nu se refera la o ridicare a sanctiunilor.Washingtonul a stationat 28.500 de militari in Coreea de Sud, cu scopul de a apara aceasta tara de vecinul sau din Nord.Statele Unite dispun, de asemenea, de numeroase mijloace militare in Japonia si in regiunea Pacificului.Phenianul insista asupra faptului ca puterea sa nucleara este necesara pentru a se apara de un eventual atac american.In decembrie, Kim a declarat sfarsitul moratoriului testelor de rachete balistice cu raza lunga de actiune.Phenianul a declarat in mai multe randuri ca nu vrea sa continue negocieri cu Washingtonul atat timp cat Statele Unite nu renunta la politica lor "ostila".