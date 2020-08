Sora lui Kim Jong-Un, numita la conducerea unuia dintre cele mai importante organe politice din Coreea de Nord

Ministrul Apararii, Jeong Kyeong-doo, a declarat ca Kim Yo-Jong ar fi fost numita directorul Departamentului de Organizare si Orientare (OGD) din cadrul Partidului Muncitorilor din Coreea , scrie CNN Expertii spun ca OGD este responsabil cu monitorizarea a aproximativ 3 milioane de membri de partid pentru a se asigura ca sunt suficient de loiali fata de Kim Jong-un si ca respecta invataturile regimului nord-coreean.Kim Yo-Jong a fost ani de zile confidentul de incredere al fratelui ei. Anterior, tanara a fost unul dintre cei mai buni propagandisti ai Coreei de Nord.Dezvaluirea a fost facuta, dupa ce, saptamana trecuta o evaluare a serviciului sud-coreean de spionaj NIS a transmis ca liderul nord-coreean si-a delegat o parte din autoritate colaboratorilor sai apropiati, in principal surorii sale mai mici, Yo-jong.Unii analisti considera ca profilul in crestere al lui Kim Yo-jong fac parte dintr-o campanie publicitara orchestrata cu atentie de catre mass-media de stat pentru a semnala ca este pregatita pentru un rol mai important.Cu toate ca exista si alti membri ai familiei Kim inca in viata, Kim Yo-jong, Kim Jong-un si tatal si bunicul lor sunt singurii laudati in mass-media din Coreea de Nord ca membri ai ceea ce tara numeste "linia sanguina Paektu", o referire la munte mitic de la granita dintre Coreea de Nord si China Citeste si: