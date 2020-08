Sotia lui Navalny nu a fost lasata sa intre in spital pentru a-si vedea sotul otravit in Siberia. Paznicii i-au cerut certificatul de casatorie

Cei doi au venit de la Moscova , insa medicii i-au cerut certificatul de casatorie pentru a fi siguri ca ea este sotia politicianului. Abia atunci femeia a fost lasata sa isi vada sotul."Sotia lui Navalny este la spitalul in care este internat acesta. Nu a fost lasata sa intre, deoarece Navalny, in coma, iar ea are nevoie de certificatul de casatorie pentru a demonstra ca este sotia lui. Echipa lui Navalny spune ca oficialii vor sa ascunda faptul ca a fost otravit", se arata pe pagina de Twitter a maxseddonAbia dupa ce a aratat documentul sotia a avut voie sa il vada de Navalny.Potrivit spitalului din Omsk, acesta este tratat pentru intoxicatii suspectate.Echipa sa il vrea transferat la un spital de toxicologie din Europa, astfel incat sa poata afla cu ce a fost otravit, dar se confrunta cu interferente dure.Opozantul rus Alexei Navalny a ajuns in coma la spital, dupa ce ar fi fost otravit. Acestuia i s-ar fi facut rau azi-dimineata, in timp ce se intorcea cu avionul de la Tomsk la Moscova, potrivit. Avionul a trebuit sa aterizeze de urgenta in Omsk.