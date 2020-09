Povestea sotilor care au murit de coronavirus la 4 minute distanta, tinandu-se de mana. Apelul disperat al fiului

Una dintre povestile triste provocate de pandemia cu coronavirus s-a produs in Statele Unite ale Americii, cu doi soti, de 67, respectiv 65 de ani. Acestia s-au imbolnavit in urma cu o luna, iar starea lor medicala s-a inrautatit treptat, ambii decedand in data de 2 septembrie."Personalul medical i-a pus in acelasi salon de terapie intensiva si le-a impreunat mainile. Au murit la 4 minute distanta. Au fost casatoriti timp de 48 de ani si au fost impreuna 50 de ani", a precizat fiul sotilor Peoples, Shane, pentru presa americana."Vietile mamei si tatalui meu au fost luate de un virus despre care multa lume glumeste. Parintii mei au tratat aceasta pandemie cu seriozitate si tot s-au imbolnavit, tot au murit...", a tinut sa precizeze acelasi Shane, pe pagina sa de Facebook , incurajand lumea sa respecte masurile elementare de precautie.