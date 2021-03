Sotul reginei Angliei, in varsta de 99 de ani, a iesit din spital dupa o luna. Ce tratament a urmat printul Philip

Printul, care va isi va sarbatori aniversarea in iunie, a fost internat pe 16 februarie intr-un spital privat din Londra, King Edward VII.In aceasta perioada, el a fost supus unei interventii, intr-un alt spital londonez, pentru o problema cardiaca preexistenta.Printul Philip a fost internat patru zile in decembrie 2019 pentru a fi tinut sub supraveghere si pentru tratamentul unei afectiuni anterioare. A fost externat in Ajunul Craciunului si dus la Sandringham pentru sarbatorile petrecute impreuna cu regina.CITESTE SI: Charlie Hebdo publica o noua caricatura controversata cu Regina Elisabeta a II-a si Meghan Markle. Scandalul rasist, pe coperta revistei satirice El a suferit de mai multe boli de-a lungul anilor, fiind tratat si de blocarea unei artere coronariene la spitalul Papworth din Cambridgeshire in decembrie 2011. Printul a mai fost in spital si pentru o infectie la vezica in iunie 2012, cand a fost nevoit sa lipseasca de la Jubileul de diamant al reginei.In anii urmatori, a fost tratat pentru probleme abdominale si de auz. Toate aceste probleme medicale au dus si la retragerea sa din viata publica in 2017.Cel mai recent eveniment public la care a participat a avut loc in luna mai 2019. El a luat parte la nunta fiicei printilor de Kent, Lady Gabriella Windsor.