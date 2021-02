Spania a depasit pragul de 3 milioane de cazuri de infectari cu coronavirus

Tara, cu 47 de milioane de locuitori, a recenzat in total 3.005.487 de cazuri de la debutul pandemiei, un bilant subevaluat in contextul in care un studiu guvernamental de seroprevalenta a indicat deja la jumatatea lunii decembrie ca zece la suta din populatie, sau aproximativ 4,7 milioane de persoane, au contractat virusul.In ultimele 24 de ore au fost recenzate 16.402 de cazuri. Numarul de morti se ridica la 63.061 din care 766 de luni.Din luna octombrie, premierul Pedro Sanchez estima deja numarul de cazuri la trei milioane, in timp ce raportul oficial a aratat doar putin peste un milion de cazuri.Multi spanioli nu au putut fi testati in timpul primului val al epidemiei, primavara trecuta, din cauza saturatiei sistemului de sanatate.In Spania a crescut puternic numarul de cazuri dupa sarbatorile de iarna si a inregistrat un milion de cazuri suplimentare in mai putin de o luna, pragul de doua milioane fiind depasit pe 7 ianuarie.Dar dupa ce a decretat in primavara una dintre cele mai stricte izolari din lume, Guvernul refuza pentru moment sa impuna din nou o astfel de masura.In schimb, regiunile au inasprit restrictiile in ultimele saptamani, ceea ce a permis reducerea incidentei.De la inceputul campaniei de vaccinare la sfarsitul lui decembrie, Spania a administrat deja peste 2 milioane de doze si spera sa vaccineze 70% din populatia sa de acum pana la finalul anului. Mai mult de 800.000 de persoane au primit deja cele doua doze.Ca si in alte parti, autoritatile spaniole sunt ingrijorate de aparitia variantelor depistate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia Regiunea Madrid a anuntat vineri ca a depistat primul caz al variantei braziliene in Spania. Varianta britanica s-a raspandit deja in Spania si autoritatile sanitare considera ca ar putea fi majoritara in tara in luna martie.