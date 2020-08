Spania a inregistrat peste 23.000 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele trei zile

Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in Spania de la inceputul pandemiei ajunge astfel la 462.858, cel mai ridicat intre statele UE.Rata noilor cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile este de asemenea in Spania cea mai ridicata in randul tarilor UE, de 205,5 cazuri. Urmeaza Franta, cu 87,9 cazuri, si Romania, cu 72 de cazuri, noteaza agentia EFE.Numarul infectarilor este ridicat, a admis luni epidemiologul sef al Ministerului spaniol al Sanatatii, Fernando Simon, care insa pune aceste cifre si pe seama numarului mare de teste efectuate.Acesta a mai mentionat ca aproximativ jumatate din cazurile detectate sunt asimptomatice si circa 55% din totalul noilor infectari sunt la persoane cu varste sub 40 de ani.