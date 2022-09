Spania a liberalizat avortul, inclusiv pentru minore

Guvernul socialist spaniol a aprobat, vineri, un proiect de lege controversat privind liberalizarea avortului, care ar permite, printre altele, tinerelor de 16 si 17 ani sa avorteze fara consimtamantul parintilor.

Pentru ca liberalizarea avortului este privita cu ostilitate de mediile catolice din tara, decizia a fost primita cu rezerva in Partidul Socialist spaniol (PSOE), iar textul va fi transmis Parlamentului, a anuntat vicepresedintele Guvernului, Maria Teresa de la Vega, informeaza EarthTimes.org.

In forma actuala, proiectul permite femeilor care traiesc in Spania sa avorteze liber in primele 14 saptamani de sarcina. In cazuri exceptionale, precum "riscuri pentru viata si sanatatea" mamei sau "anomalii grave ale fatului", avortul va fi permis pana la 22 de saptamani, in timp ce in cazul unei "boli extrem de grave si incurabile a fatului" nu se impune limita de timp.

Legea actuala din Spania, adoptata in 1985, permite avortul numai in caz de viol (in primele 12 saptamani de sarcina), al unor malformatii ale fatului (22 de saptamani) sau al unui "pericol pentru sanatatea fizica sau psihica a mamei" (fara limita de timp).

In practica, riscul pentru sanatatea psihica a mamei este motivul invocat de peste 90% din femeile care vor sa avorteze in Spania, ceea ce a permis intreruperi de sarcina in faze avansate, in clinici private.

In pofida rezervelor exprimate de unii lideri socialisti, Guvernul a mentinut dispozitia cea mai controversata din text, care prevede ca minorele in varsta de 16 si 17 ani pot sa avorteze liber, fara consimtamantul sau informarea parintilor. "Vrem sa le oferim minorelor cea mai mare protectie si respectarea cea mai stricta a drepturilor lor fundamentale", a explicat de la Vega.

Mediile catolice s-au mobilizat impotriva acestui proiect si au convocat o manifestatie, in 17 octombrie, la Madrid. (A.T.)

