Regiunea din Spania care a reimpus restrictii dupa ce numarul de cazuri de COVID-19 in randul tinerilor a explodat

Pandemia nu s-a terminat

Situatie sanitara deteriorata

Discotecile si alte locuri de divertisment nocturne in spatii inchise se vor inchide de la sfarsitul acestei saptamani si va fi necesara prezentarea unui test antigen sau PCR negativ, sau a unui certificat de vaccinare, pentru participarea la evenimente in aer liber cu peste 500 de persoane."Situatia epidemiologica din Catalonia este extrem de complicata", a anuntat Patricia Plaja, purtatoarea de cuvant a guvernului catalan. " Numarul cazurilor creste intr-un ritm exponential , mult mai mare decat putem noi suporta", a completat Patricia Plaja."Pandemia nu s-a terminat, noile variante sunt foarte contagioase si avem inca categorii mari de populatie care nu sunt vaccinate. Nu putem pretinde ca am invins virusul", a avertizat Plaja.Ea s-a pronuntat chiar pentru revenirea la obligativitatea purtarii mastii, subliniind totusi ca aceasta decizie nu intra in competenta guvernului autonom catalan.Purtarea unei masti nu mai este obligatorie in aer liber in Spania din 26 iunie.Situatia sanitara s-a deteriorat brusc in ultimele zile in Spania, cu o explozie a numarului de contaminari cu COVID-19 in randul tinerilor.In afara de Catalonia, Navarra (nord) a anuntat masuri limitate incepand de miercuri, iar Andaluzia (sud) ar putea face acelasi lucru.In acelasi timp, campania de vaccinare s-a accelerat: 40,3% din cei aproximativ 47 de milioane de spanioli sunt complet vaccinati impotriva coronavirusului, in timp ce jumatate (55,9%) au primit cel putin o doza de vaccin.