Spania isi redeschide frontierele pentru cetatenii din Uniunea Europeana, incepand cu 21 iunie

Exceptie face frontiera cu Portugalia , care va ramane inchisa pana la 1 iulie.Guvernul spaniol anuntase pana acum data de 1 iulie pentru redeschiderea frontierelor.La 21 iunie, anuntata duminica, se va incheia starea de alerta in Spania.In prezent, frontierele Spaniei sunt inchise si cei care intra totusi in tara trebuie sa stea in carantina 14 zile.Spaniolii au inregistrat pana acum 290.685 de cazuri de infectare cu coronavirus. 27.136 de oameni au murit.