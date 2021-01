Spania se pregateste pentru un val neobisnuit de frig, dupa furtuna de zapada ''Filomena''

Furtuna botezata "Filomena", care a adus ploi abundente in numeroase alte regiuni, a dus la decesul a trei persoane pe teritoriul tarii.Incepand de luni dimineata, temperaturi de pana la minim minus opt grade Celsius sunt asteptate pe o mare parte din teritoriul tarii pana joi, potrivit Agentiei meteorologice spaniole (AEMET)."Pericolul este inca prezent", existand riscul ca "zapada acumulata sa se transforme in gheata" din cauza "unor temperaturi minime nemaiintalnite", a avertizat ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, solicitand populatiei sa evite la maximum deplasarile.Inainte ca inghetul sa complice lucrurile, o cursa contra cronometru a fost demarata duminica pentru deszapezirea drumurilor.Plugurile de zapada si masinile care imprastie sare vor actiona in continuare pe strazile din Madrid unde deplasarile se vor realiza cu dificultate "pana la sfarsitul saptamanii", a avertizat primarul Jose Luis Almeida.Armata a fost mobilizata pentru deszapezirea pistelor aeroportului din capitala, care a inceput sa se redeschida treptat duminica dupa-amiaza.Militarii, dar si voluntari, au degajat caile de acces catre spitalele din capitala, aflate in continuare sub presiune din cauza pandemiei de COVID-19.''Suntem foarte constienti de importanta mentinerii accesului (personalului medical). Ne-au ajutat foarte mult in timpul perioadei de izolare la domiciliu'', a explicat pentru AFPTV Felix Sanchez, un madrilen de 52 de ani, care a venit sa curete intrarea catre spitalul Gregorio Maranon.Numerosi alti madrileni au iesit cu lopetile pentru a deszapezi intrarile in imobilele in care locuiesc, in timp ce altii au practicat, asa cum s-a intamplat sambata, schiul in parcuri si pe strazile orasului.Lungi cozi de asteptare s-au format in fata putinelor supermarketuri deschise si a brutariilor.La periferia Madridului, circa 90 de persoane au ramas blocate incepand de vineri intr-un centru comercial din Majadahonda, accesul fiind blocat din cauza zapezii, potrivit serviciilor de urgenta regionale. Acestea isi faceau aprovizionarea de la magazinele din acest centru.In urma ninsorilor record in aproape 50 de ani, mai multi zeci de centimetri de zapada s-au asternut vineri si sambata asupra Madridului si a unei parti importante din Spania, unde numeroase scoli si servicii publice vor ramane inchise la inceputul saptamanii.Potrivit guvernului, traficul era in continuare perturbat pe aproape 700 de drumuri duminica, dar trenurile care vin sau pleaca in directia Madrid vor incepe sa circule progresiv, cu exceptia legaturilor cu regiunile din nord-est, printre care si Barcelona In ciuda situatiei dificile, guvernul a dorit sa ofere asigurari in ceea ce priveste campania de vaccinare anti-COVID-19, afirmand ca 350.000 de noi doze vor fi livrate luni dimineata, asa cum era prevazut.Furtuna "Filomena" s-a deplasat duminica, 10 ianaurie, spre nord-estul tarii, afectat de caderi de zapada mai putin importante in comparatie cu regiunile centrale in ziua anterioara.