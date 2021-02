Spaniolii care au avut COVID-19 vor primi o singura doza de vaccin, daca au sub 55 de ani

"Durata imunitatii fata de virus dupa infectarea naturala este necunoscuta, insa studiile arata ca administrarea unei singure doze de vaccin in cazul acestor indivizi mareste imunitatea", se arata in comunicat.Franta a anuntat o politica similara la inceputul acestei luni, in timp ce politicienii italieni dezbat daca sa urmeze aceasta strategie.Spania recomandase deja ca persoanele din aceasta categorie care nu prezinta complicatii majore de sanatate sa astepte sase luni de la diagnostic inainte de a fi vaccinate.Pana joi, aproximativ 2,2 milioane de persoane din grupurile prioritare, precum rezidentii si personalul din caminele de batrani, persoanele de peste 80 de ani si medicii din prima linie au fost vaccinate. Circa 1,2 milioane dintre acestea au primit doua doze de vaccin.Putin peste 2% dintre spaniolii carora li s-a oferit vaccinarea au refuzat, intre care persoane care au refuzat din motive medicale.