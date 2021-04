Speranta de viata a rusilor a scazut cu aproape doi ani in pandemie. Autoritatile isi pun speranta in vaccin

Din 2003, acest indicator a crescut progresiv in Rusia, ajungand la 73,3 ani in 2019, inainte de a scadea brusc la 71,5 ani intre ianuarie si decembrie 2020, potrivit AFP.Potrivit ministerului, aceasta scadere se explica printr-un excedent de decese in urma epidemiei de COVID-19, care a reprezentat "una dintre cele mai mari provocari" pentru sistemul sanitar rus.La mijlocul lunii aprilie, ministrul sanatatii Mihail Murasko a recunoscut ca pandemia a avut "consecinte demografice negative" si a dus la scaderea sperantei de viata.Saptamana trecuta, presedintele rus Vladimir Putin a trasat ca obiectiv o speranta de viata de 78 de ani pana in 2030, calificand situatia demografica actuala in Rusia drept "alarmanta".Ministerul Sanatatii de la Moscova a confirmat de asemenea marti ca tara a inregistrat o crestere a mortalitatii cu 17,9% in 2020 in raport cu anul 2019.Guvernul rus a fost acuzat ca a minimizat consecintele epidemiei, numarand doar decesele a caror cauza principala a fost coronavirusul, dupa confirmarea in urma autopsiei.Dupa o prima carantina impusa in primavara anului trecut, Rusia a relaxat treptat masurile de restrictie impotriva coronavirusului, asigurandu-se ca varful pandemiei a trecut si nedorind sa afecteze si mai mult o economie si asa anemica.Autoritatile mizeaza de asemenea pe vaccinul lor Sputnik V, chiar daca campania de vaccinare decurge lent pe fondul neincrederii rusilor in serul national.Vicepremierul responsabil de sanatate, Tatiana Golikova, a indicat marti ca peste 12 milioane de persoane au primit deja prima doza de vaccin, ceea ce reprezinta putin peste 8% din populatia rusa.