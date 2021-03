Reactia ambasadorului Rusiei dupa acuzatiile premierului Borisov privind spionajul: "Autoritatile bulgare expulzeaza pompos diplomati rusi sub pretexte imaginare"

Mitrofanova spune ca in ultimii ani s-a revenit la bune relatii bilaterale intre Moscova si Sofia, insa acum, pe fondul intensificarii isteriei antirusesti in intreaga lume, Bulgaria este impinsa in prim planul acestei tendinte distructive - relateaza ziarul bulgar Duma, citat de Rador.Ambasadorul a mentionat ca, de mai bine de un an, retorica antirusa din Bulgaria a luat rapid avant. Potrivit acesteia, din octombrie 2019, o data la cateva luni, autoritatile bulgare expulzeaza nejustificat si pompos diplomati rusi sub pretexte imaginare.Mitrofanova a subliniat ca aceste evenimente, pe care ea le-a descris ca "pete intunecate", au fost precedate de progrese semnificative in contactele bilaterale la cel mai inalt nivel in 2018-2019. Concluzia este ca dezvoltarea progresiva a cooperarii intre cele doua state sta ca un os in gatul cuiva, spune diplomatul de rang inalt.Rusia nu a pus niciodata la indoiala vectorul euro-atlantic al Bulgariei, a sustinut ferm ambasadorul Mitrofanova.Diplomatul a declarat ca, inca de vineri, parchetul bulgar a informat ambasada rusa cu privire la retinerea unui cetatean rus, sotia presupusului lider al grupului de spioni, suspectata de savarsirea unei infractiuni grave. Daca aceasta scrisoare se refera la femeia care, conform fisierului video, intra in cladirea Sectiei consulare a ambasadei, atunci conform informatiilor noastre ea a solicitat solutionarea problemelor legate de pensie si apoi a venit pentru a primi confirmarea respectiva, sustine ambasadorul Rusiei la Sofia.Ea a adaugat ca Sectia consulara a ambasadei este deschisa in timpul saptamanii pentru a ii primi atat pe cetatenii rusi, cat si pe straini, si ca nu a existat niciun moment secret sau infractional.Mitrofanova a negat ca ar fi auzit anterior numele lui Ivan Iliev, un fost cadru de conducere in serviciile de informatii militare care, potrivit procurorilor, i-a recrutat pe ceilalti din grup si a carui sotie era legatura cu ambasada.Ea a mai declarat ca nu are cunostinta ca in Bulgaria sa existe practica ca un cetatean bulgar sa ofere informatii contra cost angajatilor ambasadei. Potrivit acesteia, pe baza materialelor video si audio prezentate, este imposibil sa se stabileasca o legatura intre persoanele in cauza si activitatea ambasadei ruse.Ea spune ca in era razboiului informational impotriva Rusiei, societatea nu pune intotdeauna la indoiala veridicitatea faptelor si circumstantelor. Inainte de a fi acuzati de toate pacatele muritorilor, ar trebui sa asteptam finalizarea anchetei si pronuntarea unei hotarari judecatoresti neconditionte politic, a subliniat ambasadorul.Nicio incercare de a rupe fratia spirituala si simpatia reciproca dintre popoarele noastre nu va avea succes. O risipa de energie, rezuma ambasadorul Eleonora Mitrofanova.