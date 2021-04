Spotify lanseaza podcasturi platite fara a percepe comision

Fiecare podcast va putea configura un abonament platit care va oferi acces la continut exclusiv, cel mai adesea, in completarea programelor sale accesibile, acestea sunt gratuite, a indicat Spotify intr-un comunicat.Formula, inca in test, este rezervata pentru 12 creatori de podcast pentru moment, dar platforma audio prevede sa se extinda in toate productiile "in lunile viitoare".In primii doi ani, Spotify nu va percepe niciun comision pe sumele platite podcasturilor de catre abonati. Inainte de 2023, se va impune un comision de 5%.Apple a indicat saptamana trecuta ca va propune un serviciu echivalent in luna mai si va percepe 30% din sumele platite pentru podcasturile platite, o cota care va scadea la 15% dupa un an de abonament.Apple este in prezent in competitie cu Spotify, care a investit sute de milioane de dolari pentru a se dezvolta pe acest segment.Spotify a anuntat marti si un partenariat cu radioul public american NPR care ramane, in ciuda intensificarii concurentei, liderul mondial in podcasturi.Acordul prevede ca cinci podcasturi de la National Public Radio sa poata oferi o versiune fara publicitate a programelor lor printr-un abonament platit, un punct de cotitura in istoria NPR, care privilegiase intotdeauna accesul liber la continutul sau pana acum.