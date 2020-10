Masura radicala luata in Polonia: Stadionul National din Varsovia, transformat in spital Covid-19

Construit pentru Euro 2012, stadionul de aproape 60.000 de locuri va putea primi de la sfarsitul saptamanii pacienti in numeroasele sale sali de conferinte si spatii multifunctionale situate sub tribune."Aproximativ 500 de paturi vor fi instalate pe stadion pentru a primi persoane care au nevoie de spitalizare", a declarat pentru televiziunea Polsatnews purtatorul de cuvant al guvernului, Piotr Muller.Dintre aceste paturi, 50 vor fi echipate pentru asigurarea terapiei intensive, a declarat agentiei PAP Michal Dworczyk, responsabilul guvernamental care se ocupa de proiect.Mass-media poloneza si o serie de experti raporteaza deja o lipsa de paturi libere in spitale si o gestionare deficitara a primirii de noi pacienti, ambulantele fiind "plimbate" intre diferite institutii medicale pentru a putea lasa un pacient.Potrivit celor doi oficiali guvernamentali, planuri similare pentru infiintarea de spitale temporare sunt avute in vedere pentru fiecare dintre regiunile Poloniei, daca va fi necesar.La o populatie de 38 de milioane de locuitori, Polonia a inregistrat in ultimele 24 de ore 7.482 de infectari (183.248 in total) si 41 de decese (3.614 in total).