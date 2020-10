Standard and Poor's acorda ragaz Italiei cu surprinzatoarea imbunatatire a perspectivei de rating

De asemenea, S&P a confirmat ratingul de credit pe termen lung al Italiei la "BBB", cu doua trepte peste categoria "junk" (nerecomandat pentru investitii), in timp ce calificativul pe termen scurt a fost mentinut la "A-2".Perspectiva de rating a Italiei echilibreaza consecintele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) asupra finantelor publice cu achizitiile de obligatiuni si politica expansionista a Bancii Centrale Europene ( BCE ), apreciaza S&P. In pofida recesiunii profunde si a datoriei semnificative, costurile de imprumut ale Italiei sunt la un nivel scazut record, datorita programului masiv al BCE de achizitionare de obligatiuni, menit sa sprijine economia zonei euro.Sprijinul BCE, alaturi de Fondul de redresare al Uniunii Europene (UE), ofera autoritatilor de la Roma un ragaz valoros, sustin analistii agentiei de evaluare financiara.Sefii de stat si de guvern din statele UE au convenit, in iulie, asupra emiterii de datorie comuna pentru constituirea unui fond de redresare post-pandemie in valoare de 750 de miliarde de euro, din care 390 de miliarde de euro vor fi accesate de catre statele membre ca subventii si 360 de miliarde ca imprumuturi.Executivul de la Roma se asteapta ca va obtine din acest fond imprumuturi si subventii de 209 miliarde de euro."In opinia noastra, in pofida incertitudinilor macroeconomice, aceste masura ofera autoritatilor italiene oportunitatea de a restabili cresterea economica si a de a imbunatati performanta bugetara", se arata in comunicatul S&P.Agentia se asteapta ca PIB-ul Italiei sa nu revina la nivelul din 2019 pana in 2023, din cauza impactului pandemiei asupra economiei. De asemenea, S&P previzioneaza o scadere a PIB-ului Italiei de 8,9% anul acesta, urmat de un avans de 6,4%, in 2021.Guvernul de la Roma previzioneaza un declin al economiei de 9% anul acesta, in timp ce Comisia Europeana si Fondul Monetar International de asteapta la un declin de peste 10%.Datoria publica a Italiei, a doua cea mai ridicata din zona euro dupa cea a Greciei, ar urma sa creasca de la 135% din PIB in 2019 la 158% din PIB, in 2020. Ar fi cel mai ridicat nivel de la Al Doilea Razboi Mondial.