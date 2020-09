Praga si Bratislava vor declara starea de urgenta. "Situatia este extrem de grava. Trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete"

"Situatia este extrem de grava si consider ca trebuie sa adoptam masuri foarte radicale si foarte indraznete", a declarat seful guvernului slovac, Igor Matovic, la finalul unei reuniuni a celulei de criza din tara sa.Masura ar urma sa fie adoptata de guvern miercuri si ar fi a doua de acest gen de la inceputul pandemiei.La randul sau, premierul ceh, Andrej Babis, a anuntat o reuniune extraordinara a guvernului sau miercuri, de asemenea, pentru a aproba starea de urgenta.Potrivit restrictiilor luate in considerare de guvernul slovac, toate evenimentele sportive, culturale si serviciile religioase vor fi interzise cu incepere de la 1 octombrie.Casatoriile si inmormantarile vor fi autorizate numai daca toti participantii fac dovada testului negativ la coronavirus.Restaurantele, barurile si cafenelele vor inchide la orele 22.00, iar persoanele care nu locuiesc impreuna si doresc sa se apropie la mai putin de 2 metri, in exterior, vor fi obligate sa poarte masca.Portul mastii este deja obligatoriu in Slovacia in locurile publice, in interior.Aceasta tara cu 5,4 milioane de locuitori a inregistrat 9.343 de infectii cu coronavirusul de la inceputul pandemiei, iar 44 de pacienti au decedat.Vineri, numarul contaminarilor zilnice a atins cifra record de 552.Republica Ceha, tara cu 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat in total 65.313 cazuri confirmate de contaminare, dintre care 615 morti.