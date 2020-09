Starea de sanatate a fostului premier italian Berlusconi este stabila, dupa ce a fost confirmat cu COVID-19

Medicul care il trateaza, Alberto Zangrillo, "informeaza ca starea clinica a pacientului Silvio Berlusconi ramane stabila"."Tabloul respiratoriu si clinic confirma o evolutie normala si asteptata (a bolii) si antreneaza prin urmare un optimism prudent, dar rezonabil", se mentioneaza in succintul comunicat de presa al spitalului.In varsta de 83 de ani, Silvio Berlusconi a anuntat miercuri seara ca a fost testat pozitiv la COVID-19, impreuna cu doi dintre copiii sai, Barbara, 36 de ani, si Luigi, 31 de ani, precum si iubita sa, Marta Fascina, in varsta de 30 de ani.Dupa un control efectuat joi seara la domiciliul fostului premier, doctorul Zangrillo a insistat pe langa Silvio Berlusconi pentru a-l convinge sa accepte spitalizarea chiar in acea noapte.In timpul conferintei de presa de vineri, medicul a declarat ca Berlusconi "poate fi definit drept un pacient cu risc din cauza varstei sale si a unor patologii mai vechi", inclusiv o interventie pe cord deschis.Facand referire la "o infectie pulmonara diagnosticata in stadiu incipient", medicul Zangrillo a precizat vineri ca situatia clinica a lui Silvio Berlusconi este "calma, reconfortanta". "Nu este intubat, respira singur, parametrii sunt linistitori", a declarat el.Citeste si: Silvio Berlusconi, spitalizat dupa aparitia unor simptome de COVID-19 Citeste si: Fostul premier italian Silvio Berlusconi, confirmat cu COVID-19