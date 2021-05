Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat angajamentul statelor aliate fata de misiunea KFOR

Intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, organizata la sediul NATO din Bruxelles, Stoltenberg a spus ca trupele croate din cadrul KFOR opereaza conform acelorasi reguli ca toate celelalte trupe NATO in Kosovo."Toate trupele furnizate de aliatii NATO si de tarile partenere la operatiunea noastra in Kosovo actioneaza in conformitate cu principii si cu un cadru bine stabilite, asa cum prevede Rezolutia 1244 a ONU ", a subliniat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice.Vucic se declarase consternat de un anunt privind suplimentarea trupelor croate desfasurate in Kosovo in cadrul misiunii KFOR, conform unor relatari din presa.In urma cu patru zile, seful statului sarb a declarat ca o mare putere va solicita retragerea misiunilor KFOR si UNMIK din Kosovo si a tinut sa remarce ca acest lucru ar fi "un dezastru pentru noi toti". El a refuzat sa dezvaluie numele tarii respective, dar a precizat ca informatia provine de la surse oficiale din domeniul securitatii.De la declararea independentei fostei provincii sarbe, in 2008, KFOR se ocupa in principal de supravegherea crearii de structuri de securitate profesioniste, multietnice si cu control democratic.Regiunea Kosovo si-a declarat unilateral independenta fata de Belgrad in februarie 2008, la aproape un deceniu dupa ce NATO a bombardat fortele sarbe pentru a opri uciderea si expulzarea etnicilor albanezi din regiune. Independenta Kosovo este recunoscuta de peste 100 de state din intreaga lume, printre care 22 dintre cele 27 de membre ale Uniunii Europene (exceptiile sunt Spania, Romania, Grecia, Slovacia si Cipru).