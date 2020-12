Rusia atrage atentia ca noile sanctiuni impuse de SUA vor complica finalizarea gazoductului Nord Stream 2

Anuntul vine dupa ce surse din cadrul administratiei Trump, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, au declarat pentru Reuters ca Statele Unite cer companiilor private si aliatilor europeni sa opreasca activitatile care ar putea ajuta la construirea gazoductului si pregatesc sanctiuni mai extinse asupra proiectului rusesc in urmatoarele saptamani.Alte surse spun ca sanctiunile SUA au majorat deja cu un miliard de dolari costurile proiectului.Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 9,5 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari), finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene ( OMV , Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell ). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina Chiar daca cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizati, proiectul a fost oprit brusc in luna decembrie 2019, dupa decizia SUA de a sanctiona companiile angajate in acest proiect. Imediat, principalul subcontractor al consortiului Nord Stream 2 AG, firma elvetiano-olandeza Allseas, a suspendat activitatile care vizau amplasarea de conducte.