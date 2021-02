Marea Britanie are mai multi cetateni din statele Uniunii Europene dacat unele tari din blocul comunitar

Marea Britanie a iesit oficial din UE la 1 ianuarie 2021

Dupa referendumul din 2016 asupra Brexitului, unii angajatori si universitati au atentionat ca Regatul Unit va inregistra un exod de specialisti si ca cetatenii UE se vor intoarce in tarile lor.Cetatenii din Uniunea Europeana, din Spatiul Economic European si din Elvetia, precum si familiile lor pot solicita statutul de rezident permanent pentru a continua sa traiasca in Regatul Unit dupa 30 iunie 2021, in cazul in care ei traiau in aceasta tara inainte de 31 decembrie 2020."Au existat 4,9 milioane de cereri si 4,3 milioane au primit statutul (de rezident permanent), deci in Regatul Unit sunt mai multi cetateni ai UE decat in unele state membre - ceea ce este minunat", a spus Michael Gove in fata unei comisii parlamentare. "Aceasta este o extraordinara publicitate pentru aceasta tara. Un numar foarte mare de oameni au ales sa ramana" in Regatul Unit, a adaugat el.Potrivit lui Gove, "aceasta demonstreaza caracterul mincinos al absurditatilor care sustineau in timpul (votului asupra) Brexitului ca intr-un fel Regatul Unit a devenit mai putin atractiv si ca cetatenii UE vor pleca, sau ca aceasta va dauna universitatilor si sectorului nostru medical".Regatul Unit are mai multi cetateni UE decat unele state membre, precum Slovenia, Malta, Luxemburg, Lituania, Letonia, Cipru, Croatia si Estonia, potrivit statisticilor privind populatia din UE. Datele oficiale britanice arata ca cetateni din UE continua sa se mute in Regatul Unit.Marea Britanie a iesit vineri, 1 ianuarie 2021, oficial, din Uniunea Europeana. Din acest moment Regatul Unit inceteaza sa mai aplice regulile UE, insa vor fi si masuri restrictive pentru cei care vor sa intre in GB. Libera circulatie a marfurilor si a cetatenilor nu va mai functiona. Chiar premierul britanic a salutat, in nopatea de Revelion, iesirea Regatului Unit de pe piata unica europeana, considerandu-l un "moment incredibil" si dand asigurari ca tara sa va fi "deschisa, generoasa si orientata spre exterior", potrivit BBC.