Studentii din Wisconsin vor sa darame statuia lui Abraham Lincoln, "in sine un simbol al suprematiei albe"

"Doua organizatii studentesti, Uniunea Studentilor Negri (the Black Student Union) si Coalitia pentru Incluziunea Studentilor (the Student Inclusion Coalition) au cerut indepartarea statuii la inceputul lunii iunie, cu cateva zile dupa ce a murit George Floyd in custodiei politiei din Minneapolis si dupa ce au izbucnit proteste in toata natiunea in semn de revolta fata de injustitie rasiala", a declarat Wisconsin State Journal. "Eforturile studentilor au avut din nou parte de atentie dupa ce protestatarii au daramat doua alte statui la Capitoliul statului la inceputul saptamanii - una a abolitionistului Hans Christian Heg si una a unei figuri feminine reprezentand motto-ul statului: 'Forward' ('Inainte')".Hans Christian Heg a fost "un abolitionist care a murit incercand sa opreasca sclavia in timpul Razboiului Civil American', scrie The Milwaukee Journal Sentinel. Figura feminina care reprezenta motto-ul statului era o "alegorie pentru devotament si progres', conform Wisconsin Historical Society.Statuia lui Lincoln este localizata pe campusul scolii de peste un secol si este amplasata pe varful dealului Bascom.Presedinta Uniunii Studentilor Negri, Nalah McWhorter, a spus ziarului local, "Ca el sa fie pe varful dealului Bascom, o puternica plasere pe campusul nostru, este in sine un simbol al suprematiei albe".Precum a raportat The Daily Wire, activisti radicali au distrus statuile presedintilor George Washington , Thomas Jefferson, Ulysses S. Grant, si au incercat sa darame statuia fostului presedinte Andrew Jackson inainte de a fi impiedecati de ofiteri de politie. De asemenea, statuile lui Francis Scott Key, care a scris "The Star-Spangled Banner" (imnul Statelor Unite), Sfantul Junipero Serra, si un memorial pentru Holocaust au fost vizate de activisti.Presedintele Donald Trump si Procurorul General William Barr au anuntat amandoi saptamana trecuta ca vor lua masuri noi pentru a ii combata pe protestatarii violenti care distrug statui si monumente din toata tara.Partidul Democrat a marit miza luni seara cand au criticat Muntele Rushmore in Dakota de Sud si au sugerat ca o adunare de Ziua Independentei care va avea loc acolo are scopul de a "glorifica suprematia alba"."Trump a jignit comunitatile nativ americane de nenumarate ori, au scris Democratii pe Twitter . "El a incercat sa le limiteze drepturile de vot si a blocat in mod critic usurarea pandemiei. Acum tine o adunare la Muntele Rushmore - o regiune odata sacra comunitatilor tribale."Tweet-ul a starnit o reactie negativa imediat si a fost deletata la scurt timp dupa ce a fost postat.Saptamana trecuta, guvernatoarea statului Dakota de Sud, Kristi Noem, a raspuns unui tweet de la redactorul sef Daily Wire, Ben Shapiro, pe subiectul multimilor stangiste care vaneaza statuile si memorialele Americii."Deci, cand va insista preotimea noastra politic corecta si revizionista sa dinamiteze Muntele Rushmore?" a scris Shapiro. Noem, o republicana, a intervenit prompt: "Nu pe tura mea".Articol original: Wisconsin Students Want To Tear Down Statue Of Abraham Lincoln: 'A Single-Handed Symbol Of White Supremacy'. Traducerea a fost realizata pentru Marginalia de Elena Niculescu.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro